Обрезайте деревья и используйте известь: как уберечь деревья от монилиоза

Если плоды на косточковых деревьях начали гнить, становятся коричневыми и мягкими и покрываются белыми пятнышками – это признак монилиоза. Это очень опасная болезнь, поэтому следует проводить профилактику от нее еще до появления цветов.

Итак, весной осмотрите все плодовые деревья и обрежьте больные и сухие ветки, захватив плюс 10 см здорового участка. Обрезки сожгите.

Читайте также: Как заставить орхидею снова зацвести: лайфхак с чесноком

Также, перед появлением цветов опрыскивайте деревья фунгицидами, предназначенными против монилиоза, например Топсин-М, Хорус, Микосан-В, или 1%-ную бордоскую смесь. После появления цветов деревья надо опрыскивать второй раз. Осенью после сбора урожая можно провести обработку в третий раз. Кроме того, побелите деревья. В побелку добавьте медный купорос.

Видео дня

Чтобы предотвратить эпидемию, не высаживайте деревья близко друг к другу: расстояние между ними должно составлять не менее 4 метров. Перед зимовкой снимите все плоды и перекапывайте почву каждую осень. Также, есть устойчивые к монилиозу деревья, поэтому следует отдавать предпочтение им.

Мы уже писали, как размножать комнатные растения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !