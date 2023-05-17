Как заставить орхидею снова зацвести: лайфхак с чесноком

Орхидеи – прекрасные растения, которые могут украсить ваш дом. Однако эти растения достаточно капризны.

Для того чтобы растение цвело, необходимо создать для него приемлемые условия. В частности, горшки с орхидеями нужно разместить в хорошо освещенном месте с косвенным солнечным светом. А еще – обеспечить ей защиту от сквозняков.

Поливать орхидею нужно регулярно, но не оставляйте почву постоянно мокрой. Для полива используйте смягченную или фильтрованную воду. Дайте почве подсохнуть между поливами, но не позволяйте ему полностью высохнуть.

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Для выращивания этого растения нужно использовать специальную почву, которая будет снабжена хорошим дренажем и воздухопроницаемостью. Горшок должен иметь отверстия для стока излишней воды.

Орхидеи обычно растут лучше при температуре от 18°C до 24°C днем и около 15°C ночью. Избегайте резких колебаний температуры и контакта с холодными поверхностями, например стекла.

Опытные садоводы говорят, что в случае если ваша орхидея долго не цветет, можно стимулировать этот процесс. К примеру, с помощью чесночного порошка. Он содержит много полезных и питательных веществ, богатых необходимыми для цветов витаминами и минералами. А еще его окислительные и антибактериальные свойства делают его отличным средством отпугивания насекомых и уничтожения патогенных микроорганизмов.

Как приготовить удобрение для орхидей из чеснока:

В 200 мл теплой воды размешайте чайную ложку чесночного порошка, настаивайте 20 мин, процедите и добавьте еще литр воды. Этим раствором нужно поливать орхидеи дважды в неделю.

От вредителей чесночный порошок можно посыпать на почву, в которой цветет орхидея. А еще – чесночным раствором можно протереть листья орхидеи. Тогда ни один вредитель не решится атаковать вашу комнатную любимицу.

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