Обстріли вплинули на пріоритети: яку нерухомість зараз обирають українці та скільки вона коштує

На тлі обстрілів українці все частіше стали обирати приватні будинки в передмістях та квартири на перших поверхах, щоб уникнути ризиків, пов’язаних з багатоповерхівками та централізованими комунікаціями. Найбільш популярне житло зараз має ціновий діапазон від 30 до 70 тисяч доларів, тоді як до війни покупці надавали перевагу квартирам вартістю 150–200 тисяч.

Про це повідомила Лариса Ставинога, президент Спілки фахівців з нерухомості України, у коментарі для ЗМІ, пише OBOZ.UA. Вона зазначила, що війна кардинально змінила вимоги покупців, які тепер більше орієнтуються на безпеку, мобільність та автономність, а не на престиж.

За словами Ставиноги, з початком війни попит на приватні будинки значно зріс, зокрема в околицях Києва, Львова, Дніпра, Харкова та інших великих міст. Люди більше не хочуть залежати від міських комунікацій, таких як електрика, опалення, газ чи водопостачання.

"Звісно, що перевагу віддають маленьким приватним будиночкам у передмісті. Люди налаштовані на повну автономію. Встановлюють сонячні панелі, генератори, утеплюють помешкання. Це відповідь на постійні обстріли та перебої з електрикою, а тепер ще й тривога щодо газопостачання", – зазначила Ставинога.

Компактні приватні будинки часто зводять "під ключ", оснащуючи їх системами альтернативного енергозабезпечення. Більшість таких об'єктів – одно- або двокімнатні будівлі площею до 80 м² з мінімалістичним, але зручним плануванням.

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Водночас спостерігається значний спад попиту на квартири в багатоповерхівках, особливо на верхніх поверхах. Це зумовлено ризиком відключень електрики, коли ліфти не працюють, і підйом на високий поверх із продуктами чи дитиною стає справжнім випробуванням.

"Ми бачимо чітку тенденцію, що чим вищий поверх – тим важче продати квартиру. Ціни на таке житло знижуються. Якщо раніше перевагою вважався гарний краєвид з 16-го поверху, то тепер це мінус. Люди шукають щось нижче, бажано до п’ятого поверху", – зазначає президентка Спілки.

Разом з тим, зростає попит на квартири з альтернативними джерелами енергії, такими як генератори, запаси води, газові плити або навіть пічне опалення. Ці характеристики стали важливими факторами для потенційних покупців. "Якщо в будинку є газ, таку квартиру продати простіше. Якщо є генератор – ще краще. А якщо квартира знаходиться на низькому поверсі, її теж можуть купити, навіть без додаткових опцій", – зазначила Ставинога.

Також спостерігається значне зниження бюджетів покупців. Якщо до війни інвестори часто купували житло в новобудовах за $150–200 тис., то нині угоди укладаються переважно в діапазоні від $30 до $70 тис.

"Ринок був зовсім інший. Люди інвестували, планували. Сьогодні переважають ті, хто втратив житло внаслідок бойових дій або виїхав із небезпечного регіону. Вони шукають невеликі квартири і часто користуються державними програмами", – пояснює експертка.

Все частіше люди прагнуть зберегти свою мобільність. Відтак, багато хто виставляє на продаж "зайві" квартири, переводячи нерухомість у гроші. Це обумовлено невизначеністю обстановки, адже неможливо передбачити, де завтра буде безпечніше.

"Вигідніше мати гроші, ніж нерухомість, яка може стати недоступною. Люди хочуть мати свободу руху", – резюмувала Ставинога.

Через брак часу, грошей та нестабільну ситуацію, українці все рідше розглядають варіанти з житлом, яке потребує ремонту. Більшість шукають квартири, в яких можна відразу оселитися. "Ніхто не хоче мороки з ремонтами. У людей просто нема на це ані сил, ані грошей. Купують те, що вже готове", – пояснює експерт.

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