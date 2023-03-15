Обстріли припиниться: астролог назвав терміни завершення гарячої фази війни в Україні

Весна 2023 року буде вирішальною у війні України та Росії. Переломний момент розпочнеться у березні, у квітні можливий перехід до мирного врегулювання.

Про це заявив астролог Володимир Бадіян. "Переговори будуть, і вони зафіксують зупинку гарячої фази війни. Тобто закінчаться масові обстріли та масштабні бойові дії", – зазначив він.

За словами астролога, говорити про перемогу України у війні з Росією можна буде вже у травні 2023 року, проте це ще не фінал. Питання так званих "ДНР" та "ЛНР" може перебувати у підвішеному стані ще від чотирьох до шести років.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.