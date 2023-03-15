Обстрелы прекратятся: астролог назвал сроки завершения горячей фазы войны в Украине

Весна 2023 года будет решающей в войне Украины и России. Переломный момент начнется в марте, в апреле возможен переход к мирному урегулированию.

Об этом заявил астролог Владимир Бадиян. "Переговоры будут, и они зафиксируют остановку горячей фазы войны. То есть закончатся массовые обстрелы и масштабные боевые действия", – отметил он.

По словам астролога, говорить о победе Украины в войне с Россией можно будет уже в мае 2023 года, однако это еще не финал. Вопрос так называемых "ДНР" и "ЛНР" может находиться в подвешенном состоянии еще от четырех до шести лет.

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Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.