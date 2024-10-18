Обов‘язково до перегляду: 3 документальні українські фільми, на які варто витратити час

Українська кіноіндустрія невпинно прогресує. З кожним роком вітчизняний кінематограф тішить глядачів новими стрічками, що торкаються важливих тем та ідей, залишаючи незабутнє враження.

Пропонуємо вашій увазі добірку визначних українських документальних фільмів, які варто переглянути. Ці картини розкривають реальні історії, що заслуговують на світову увагу. Про це пише 24 tv.ua.

"20 днів у Маріуполі"

Стрічка відображає драматичні події облоги Маріуполя у 2022 році. З початком повномасштабного вторгнення група журналістів, серед яких Мстислав Чернов, Василина Степаненко та Євген Малолєтка, береться фіксувати воєнні злочини окупантів у місті. Їхня мета - донести правду про ситуацію в Маріуполі до світової спільноти. Фільм детально показує жахіття, свідками яких стали журналісти за 20 днів перебування в обложеному місті. Загибель дітей, руйнування пологового будинку та масові поховання - це лише частина задокументованих злочинів. Цього року фільм отримав престижну нагороду Оскар у категорії "Найкращий документальний фільм".

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"Мирні люди"

Фільм базується на перехоплених українськими спецслужбами телефонних розмовах російських військових. Зокрема, глядачі почують спілкування загарбників з їхніми родичами в Росії. Голоси цивільних - матерів, дружин, друзів - розкривають світу викривлений внутрішній світ громадян країни-агресора. Стрічка, створена на основі цих перехоплених розмов, досліджує вплив пропаганди на вторгнення та піднімає питання колективної відповідальності "мирних" окупантів.

"Земля блакитна, ніби апельсин"

У фокусі фільму - історія родини 36-річної Ганни, яка мешкає в "червоній зоні" Донбасу, у Красногорівці, де бойові дії тривають вже шостий рік. Самотня мати виховує чотирьох дітей, разом з якими долає всі труднощі. Незважаючи на постійні обстріли та загрозу життю, сім'я залишається згуртованою та оптимістичною. Мати й діти мають різноманітні захоплення, грають на музичних інструментах і навіть ведуть власну хроніку життя під час війни.

Нагадаємо, ми вже пропонували 3 детективних серіали на реальних подіях.

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