Обов'язкова страва на Великдень: смачний рецепт сирної запіканки за 15 хвилин

Сирна запіканка за 15 хвилин - рецепти на Пасху - Пасха 2023 - як приготувати сирну запіканку

В Україні наповненню великоднього столу приділяють велику увагу. Щедрий стіл на Пасху та чистота в будинку символізують небесну радість.

Улюбленим традиційним частуванням є сирна запіканка. Рецепти цієї страви різняться в залежності від територіального розташування.

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Домашня запіканка. Рецепт №1

Інгредієнти:

Домашній сир – 1 кг.

Манна крупа – 5 ст. ложок.

Вершкове масло – 200 грамів.

Яйця – 5 шт.

Цукор – не менше 1 стакану (більше на смак).

Родзинки, курага, цукати – на смак.

Ваніль, кориця – на смак

Спосіб приготування:

1. Збийте яйця разом з цукром. Додайте суміш в перетертий через сито сир разом з розтопленим маслом, манкою, ваніллю. Далі додайте родзинки, цукати, корицю, курагу на власний розсуд. Якщо не любите, можете не додавати.

2. Запікайте у формі, яку треба попередньо змастити маслом, при температурі 180 градусів за Цельсієм близько 40 хвилин.

3. Дайте запіканці охолонути, а потім дістаньте з форми. Страву можна подавати до столу, але можна приготувати глазур для прикраси.

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Як зробити глазур на сирну запіканку? Візьміть 1-2 яєчних білки та збийте з 1 ст. ложкою лимонного соку та 1 стаканом цукрової пудри. Потім вилийте на запіканку та зачекайте поки застигне.

Сирна запіканка. Рецепт №2

Інгредієнти:

сухий домашній сир – 500 грамів;

5 яєць (4 яйця+1білок, 1 жовток для змащування);

сметана – 100 мл;

цукор – 200 гр;

ванільний цукор – 2 упаковки;

крохмаль – 2 ст. ложки;

вершкове масло для змащування;

паніровочні сухарі

Для змащування:

1 жовток;

1 ст.л. сметани

За бажанням до запіканки можна додати родзинки, цукати або цедру лимона.

Детальніше про рецепт приготування – у відео.

Нагадаємо, що краффін – смачний десерт, який складається з листкового тіста та кексу. Зазвичай його готують до Великодня, а головною особливістю є начинка різними інгредієнтами (горіхи, сухофрукти, цукати, мак, вишні, сир або джем).

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