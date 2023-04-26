Очистить навіть плями від чорнил: Як легко вивести складні забруднення з одягу

Хімічні засоби для виведення плям з одягу, які продаються в магазинах, не завжди ефективні, особливо якщо на тканину потрапило чорнило. Проте, є один нестандартний засіб, який допоможе вирішити цю проблему.

Замість пральних порошків та вивідників плям, можна використати популярний косметичний засіб – лак для волосся. Про такий незвичайний лайфхак розповіла газета Express.

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Чорнильні плями на одязі важко видаляти навіть за допомогою дорогих побутових засобів. Тому, якщо ви зіткнулися з такою проблемою, краще використати нестандартний, але дієвий метод.

Якщо на вашій речі залишилися сліди чорнила, не поспішайте кидати її в пральну машину, адже це може призвести до того, що плями залишаться на тканині назавжди. Експерт з прибирання Джейн Вілсон рекомендує використовувати лак для волосся, який добре прибирає плями, що містять спирт.

Просто розпиліть на пляму невелику кількість лаку для волосся і залиште на декілька хвилин. Потім витріть забруднену ділянку чистою вологою тканиною. Повторіть ці дії кілька разів, щоб повністю видалити сліди чорнила.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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