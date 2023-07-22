Одеському військкому Борисову повідомили про підозру: що відомо

Працівники ДБР повідомили колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову про підозру. Чоловіка підозрюють за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР. Підозру також підтвердив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби", – вказали правоохоронці.

Зеленський заявив, що логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. За його словами, ДБР та ОГП продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії.

"І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", – підкреслив він.

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Своєю чергою, працівники ДБР зібрали величезний масив доказової бази. Також досліджувались матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн.

Окрім цього, мати Борисова у 2022 році стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро, а у 2023 році придбала й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн. Окрім цієї автівки у жінки виявили Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвійськкома також придбала нерухомість – офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро. Самого Борисова підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Місцезнаходження підозрюваного уточнюється.

Скандал з Борисовим

У травні правоохоронці відкрили проти начальника Одеського обласного територіального центру комплектування кримінальну справу за підозрою у продажі "білих квитків". Борисова відсторонили від виконання службових повноважень.

Згодом журналісти з'ясували, що дружина військкома під час війни придбала собі елітний автомобіль, а родина підозрюваного купила в Іспанії нерухомість та автівки на мільйони доларів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про ініціювання перевірки військкоматів по всій Україні, а Сухопутні війська відзначили, що сприятимуть проведенню необхідних заходів під час розслідування незаконного збагачення.

Нагадаємо, у квітні цього року у селі Задубрівка (Чернівецька область) священнослужителі з УПЦ московського патріархату не дозволяли рідним та близьким загиблого військового Івана Назарія занести його тіло до церкви архістратига Михайла та провести відспівування.

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