Один простий інгредієнт під час готування риби позбавить неприємного запаху на кухні

Якщо ви любите готувати рибні страви, але не виносите запаху від риби, можна скористатися нехитрими прийомами, які використовують професійні кухарі. Завдяки цим лайфхакам кухня не смердітиме рибою, скільки б ви її не готували.

Перед приготуванням риби увімкніть витяжку або створіть протяг на кухні, щоб неприємні аромати під час готування риби не розповсюджувалися по всьому приміщенню.

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Прикрийте рибу кришкою або фольгою під час готування. Це допоможе утримати запах всередині посуду і запобігти його розповсюдженню.

Перед початком приготування, якщо ви збираєтеся запікати рибу, додайте до маринаду лимон та лавровий лист. Лимон має приємний аромат і може допомогти зменшити запах риби. Ви можете також полити рибу лимонним соком або додати кілька шматочків лимона під час готування.

Використовуйте спеції та трави – базилік, розмарин, тим'ян можуть додати аромату до рибної страви й маскувати неприємний запах. Можна експериментувати з різними комбінаціями спецій.

Досвідчені кухарі радять використовувати під час готування рибних страв селеру або петрушку. Ці трави ефективно нейтралізують запах риби. Наприклад, якщо ви не хочете, аби страва мала запах чи присмак селери або петрушки, можна покласти їх в невеличку каструльку та залити окропом й поставити на маленький вогонь на плиту. Коли рідина з селерою чи петрушкою буде випаровуватися, вона поглинатиме рибний запах.

Після готування риби приберіться потрібно прибрати на кухні, аби позбутися запаху. Витріть поверхні, використайте засоби для видалення запаху, провітріть приміщення. Це допоможе усунути залишковий запах риби.

Застосування цих порад допоможе зменшити неприємний запах риби та зробить процес готування більш комфортним на кухні.

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