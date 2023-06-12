Один простой ингредиент во время приготовления рыбы избавит от неприятного запаха на кухне

Если вы любите готовить рыбные блюда, но не выносите запах от рыбы, можно воспользоваться нехитрыми приемами, которые используют профессиональные повара. Благодаря этим лайфхакам кухня не воняет рыбой, сколько бы вы ее не готовили.

Перед приготовлением рыбы включите вытяжку или создайте сквозняк на кухне, чтобы неприятные ароматы во время приготовления рыбы не распространялись по всему помещению.

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Прикройте рыбу крышкой или фольгой во время приготовления. Это поможет удержать запах внутри посуды и предотвратить ее распространение.

Перед началом приготовления, если вы собираетесь запекать рыбу, добавьте в маринад лимон и лавровый лист. Лимон обладает приятным ароматом и может помочь уменьшить запах рыбы. Вы также можете полить рыбу лимонным соком или добавить несколько кусочков лимона во время приготовления.

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Используйте специи и травы – базилик, розмарин, тимьян могут добавить аромат к рыбному блюду и маскировать неприятный запах. Можно экспериментировать с разными комбинациями специй.

Опытные повара советуют использовать во время приготовления рыбных блюд сельдерей или петрушку. Эти травы эффективно нейтрализуют запах рыбы. Например, если вы не хотите, чтобы блюдо имело запах или вкус сельдерея или петрушки, можно положить их в небольшую кастрюльку и залить кипятком и поставить на маленький огонь на плиту. Когда жидкость с сельдереем или петрушкой будет улетучиваться, она будет поглощать рыбный запах.

После приготовления рыбы уберитесь нужно убрать на кухне, чтобы избавиться от запаха. Протрите поверхности, используйте средства для удаления запаха, проветрите помещение. Это поможет устранить остаточный запах рыбы.

Применение этих советов поможет снизить неприятный запах рыбы и сделает процесс приготовления более комфортным на кухне.

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