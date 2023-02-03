'Одне скидання – одна знищена ціль': військові з безпілотника 'мінуснули' окупанта в окопі (відео)

Українські військові з безпілотника скинули снаряд в окоп з окупантом. Вижити російському військовому навряд вдалося.

Ліквідацію ворога виконали оператори БПЛА 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ. Про це повідомили на сторінці Управляння стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Вистежити, залишитися непоміченим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби, точно прицілитися й влучно уразити ціль в окопі. Такі завдання щодня виконують оператори безпілотних літальних апаратів 46-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ над позиціями російських окупантів. Одне скидання – одна знищена ціль. Коефіцієнт корисної дії – сто відсотків!" – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як дрон зависає над окопом з ворогом. Після прицілювання, оператор скидає снаряд прямо поблизу окупанта.

Російський військовий побачивши снаряд намагається втекти, але марно. Коли снаряд вибухає, окупанта відкидає ударною хвилею.

Точний час та місце ліквідації ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу Вугледару українським бійцям вдалося провести вдалу спецоперацію у тилу ворога. Вони знищили російську техніку і взяли двох полонених.

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