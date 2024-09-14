Одна монета змінила все: сестри отримали спадок і забезпечили собі безтурботне життя майбутнє

Сестри, що проживають у США, успадкували від брата лише одну 10-центову монету з профілем президента Франкліна Рузвельта 1975 року. Як з’ясувалося, її вартість може перевищувати 500 тисяч доларів (приблизно 20 млн грн).

Нового власника цього артефакту, який зберігався у банківському сейфі понад 40 років, оголосять на аукціоні в жовтні, повідомляє Associated Press.

Згідно з інформацією, колекційна монета була частиною одного з наборів, що вийшли в 1975 році, і не перебувала в обігу. Важливою особливістю цієї монети є помилка при її карбуванні: відсутність літери "S", яка вказує на монетний двір Сан-Франциско. Відомо лише дві монети з цією помилкою в серії.

Сестри, чиї імена не називають, повідомили, що брат згадував про наявність у банківській комірці рідкісної монети. Вони не мали уявлення, що цей раритет може мати настільки високу цінність.

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Ім'я нового власника монети, яка зберігалася у банківському сховищі більше 40 років, оголосять на аукціоні в жовтні. Джерело: Jenny Kane Ім'я нового власника монети, яка зберігалася у банківському сховищі більше 40 років, оголосять на аукціоні в жовтні. Джерело: Jenny Kane

Попередній власник придбав рідкісну монету в 1978 році, коли вона вже була об'єктом полювання колекціонерів, за 18,2 тисячі доларів, зберігаючи її як фінансову підтримку для сімейного бізнесу.

Другу 10-центову монету, виготовлену монетним двором Сан-Франциско з помилкою, продали на аукціоні у 2019 році за 456 тисяч доларів, після чого її придбав приватний колекціонер.

Є ймовірність, що в майбутньому можуть бути знайдені інші екземпляри цієї рідкісної монети. Проте, за словами фахівців, вони можуть бути виявлені виключно серед наборів "proof" 1975 року.

Нагадаємо, раніше на пляжі у США виявили артефакт, пов'язаний із надсекретною військовою програмою.

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