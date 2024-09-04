Вогняні дрони-дракони випалюють позиції окупантів на фронті (відео)
Сили оборони України застосовують інноваційну тактику у війні проти російських окупантів. Військові почали використовувати безпілотні літальні апарати (БПЛА) FPV, оснащені запалювальною сумішшю, які в народі отримали назву "дрони-дракони".
Суть цієї тактики полягає в тому, що дрон скидає на позиції ворога спеціальну запалювальну суміш, яка при горінні створює високу температуру понад 2500 градусів Цельсія. Така температура здатна розплавити метал і викликати детонацію боєприпасів.
60 окрема механізована Інгулецька бригада 4 вересня показала відео роботи такого "запального" БПЛА. У коментарі до відео йдеться, що "ударні дрони – це крила помсти, які несуть вогонь прямо з неба. Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя".
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Перші відео застосування "дронів-драконів" з'явилися в мережі кілька днів тому. Бійці різних бригад продемонстрували ефективність цієї зброї в бою. Зокрема, батальйон безпілотних систем "Перун" успішно використав такий дрон для випалювання позицій російських військових в Харківській області.
Також було оприлюднено відео використання подібного БПЛА підрозділом FPV РУБпАК 108 ОБр ТрО.
Ця нова тактика має декілька переваг:
- Ворог не очікує такого роду атак, що робить їх особливо ефективними.
- Дрони можуть доставляти запалювальну суміш безпосередньо на ціль, мінімізуючи ризик для власних сил.
За даними німецького видання BILD, українські військові розробляли цю технологію протягом тривалого часу і досягли значних успіхів. Запалювальна суміш, що використовується в дронах, здатна викликати пожежі та детонацію боєприпасів ворога, завдаючи йому значних втрат.
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