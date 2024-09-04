Вогняні дрони-дракони випалюють позиції окупантів на фронті (відео)

Сили оборони України застосовують інноваційну тактику у війні проти російських окупантів. Військові почали використовувати безпілотні літальні апарати (БПЛА) FPV, оснащені запалювальною сумішшю, які в народі отримали назву "дрони-дракони".

Суть цієї тактики полягає в тому, що дрон скидає на позиції ворога спеціальну запалювальну суміш, яка при горінні створює високу температуру понад 2500 градусів Цельсія. Така температура здатна розплавити метал і викликати детонацію боєприпасів.

60 окрема механізована Інгулецька бригада 4 вересня показала відео роботи такого "запального" БПЛА. У коментарі до відео йдеться, що "ударні дрони – це крила помсти, які несуть вогонь прямо з неба. Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя".

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Перші відео застосування "дронів-драконів" з'явилися в мережі кілька днів тому. Бійці різних бригад продемонстрували ефективність цієї зброї в бою. Зокрема, батальйон безпілотних систем "Перун" успішно використав такий дрон для випалювання позицій російських військових в Харківській області.

Також було оприлюднено відео використання подібного БПЛА підрозділом FPV РУБпАК 108 ОБр ТрО.

Ця нова тактика має декілька переваг:

Ворог не очікує такого роду атак, що робить їх особливо ефективними.

Дрони можуть доставляти запалювальну суміш безпосередньо на ціль, мінімізуючи ризик для власних сил.

За даними німецького видання BILD, українські військові розробляли цю технологію протягом тривалого часу і досягли значних успіхів. Запалювальна суміш, що використовується в дронах, здатна викликати пожежі та детонацію боєприпасів ворога, завдаючи йому значних втрат.

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