Обмеження бронювання працівників підприємств: нардеп розповів про нові норми

Уряд України працює над новими нормами, які регулюватимуть процес відтермінування військової служби для деяких категорій працівників. Оновлення має на меті відображення актуальних потреб країни та врахування питань, що викликають громадське занепокоєння.

Про це повідомив Федір Веніславський, член парламентського комітету з питань безпеки та оборони, у бесіді з РБК-Україна.

Веніславський наголосив на неприпустимості зміцнення армії за рахунок зменшення чисельності поліції та служби цивільного захисту, які також відіграють ключову роль. Він зазначив, що близько 90% працівників цих служб будуть захищені від мобілізації, але не всі, оскільки не всі посади є життєво важливими.

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Він додав: "Не тільки поліцейські та рятувальники важливі для роботи цих служб, але й інші співробітники та підтримуючий персонал. Якщо їхня робота не є критичною, то немає перешкод для їхньої мобілізації".

Щодо приватного сектору, Веніславський заявив, що квоти на відтермінування будуть визначатися не за формою власності, а за значенням підприємства для економіки та суспільства.

"Це означає, що не тільки державні, але й приватні компанії, які працюють у сфері енергетики, можуть отримати право на повне відтермінування", – пояснив він.

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Веніславський також підкреслив, що не слід захищати від мобілізації ті посади, які можуть бути зайняті іншими, не залученими до військової служби особами.

"Наприклад, не можна допускати, щоб працівники супермаркетів, такі як прибиральники, були повністю відтерміновані. Ми закликали уряд та Міністерство економіки уникати таких ситуацій, які можуть викликати негативну реакцію серед населення та зловживання", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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