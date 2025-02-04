Окупанти зазнають значних втрат незважаючи на зниження темпу просування в Україні - ISW

Попри триваюче просування російських військ в Україні, їхній темп значно сповільнився, а втрати залишаються стабільно високими. За даними Міністерства оборони України, лише у січні 2025 року російська армія втратила 48 240 військових, що еквівалентно понад трьом мотострілецьким дивізіям.

Це зробило січень другим за рівнем втрат місяцем з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє ISW.

Геолокаційний аналіз ISW показує, що за цей період росіяни змогли захопити 498 квадратних кілометрів території, включаючи райони в Україні та Курській області, що в середньому становило 16,1 квадратного кілометра на день. Однак на кожен квадратний кілометр захопленої території припадало близько 96 втрат серед російських військових.

У грудні 2024 року Росія втратила ще більше – 48 670 військових, що стало найвищим показником за місяць з лютого 2022 року. Водночас територіальні здобутки були дещо більшими, адже російським силам вдалося захопити 593 квадратних кілометри.

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Зменшення площі захоплених територій приблизно на 100 квадратних кілометрів у січні порівняно з груднем, у поєднанні зі збереженням високого рівня втрат, свідчить про те, що інтенсивність боїв залишається незмінною, але ефективність російських наступальних дій знижується.

Раніше ISW уже наголошував на сповільненні темпів просування окупантів, починаючи з листопада 2024 року. Аналітики припускають, що російське командування могло свідомо йти на рекордні втрати у вересні–листопаді 2024 року заради територіальних здобутків, але поки що неясно, чи готові вони продовжувати таку тактику. Подальший наступ у напрямку добре укріплених українських позицій, зокрема біля Покровська, може призвести до ще більших втрат для армії РФ.

Нагадаємо, указ Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми безпекової допомоги Україні.

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