Окупанти вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові: попередньо, двоє загиблих

Росіяни поцілили КАБом по густонаселеному району Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкові є два загиблих", – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова. Зафіксований удар у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі", – наголосив Синєгубов.

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Нагадаємо, 8 жовтня на Хмельниччині та в Києві лунали вибухи, уламок ракети "Кинджал" впав в одному з районів столиці.

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