Окупанти вдарили по "Епіцентру" в Херсоні: є загиблі та постраждалі (фото)

3 травня російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет "Епіцентр" у Херсоні. У результаті цієї ворожої атаки є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє МВС.

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Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок обстрілу, здійсненого російськими окупантами, загинули троє людей, а ще п'ятеро зазнали поранень. Серед постраждалих – як працівники закладу, так і відвідувачі. Наразі всі оперативні служби працюють на місці та надають допомогу постраждалим.

"Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити", – заявив Клименко.

Нагадаємо, вночі 3 травня окупанти обстріляли декілька областей України.

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