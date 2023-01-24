окупанти в Макіївці розмальовували свиню та вмикали їй російський гімн – аудіоперехоплення від ГУР

Українські розвідники перехопили чергову розмову російського окупанта. Цього разу один із загарбників розмовляв з дружиною про події в Макіївці, де ЗСУ ліквідували значну кількість російських мобілізованих.

На початку розмови, як виходить з аудіоперехоплення, опублікованого Головним управлінням розвідки Міноборони України, російський солдат розповів, як він з побратимами святкував новий 2023 рік. Для цього окупанти використали свиню.

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"Свиню розфарбували в синьо-жовтий, коротше, відправили бігти її, повісили прапор, на колоночці увімкнули гімн російський, коротше, весь Новий рік співав", – поділився він враженнями від святкування.

На цю розповідь дружина окупанта йому відповіла: "Одні вже навеселилися, обстріляли їх".

російський окупант сказав, що ліквідованих ЗСУ мобілізованих в Макіївці "по-любому підставили".

Далі пропонуємо вам діалог між солдатом російської армії та його дружиною:

Жінка: Ну так, там було написано, що місцевий мешканець їх підставив.

Солдат рф: Ну от, бачиш. І у нас всі з телефонами тут ходять, і нічого. Все нормально.

Жінка: Ну, так, вони ж в самій Макіївці були, ще й в ПТУ сиділи. Звісно їх підставили.

Солдат рф: Це просто намагалися весь натовп, в одну будівлю впихнути.

Жінка: Жодним перемир'ям там не пахне. Одні відправляють, інші відправляють, треті відправляють, все їм відправляють. Ніякого перемир'я там немає.

Солдат рф: Ну так. Он у нас теж везуть – такі пакети привезли, взагалі кошмар. Дивитися на них страшно. Там один постріл, триметрова яма з'являється.

Жінка: хммм, так… Якась група "За перемогу" будуть збирати гуманітарну допомогу, посилки відправляти…

Солдат рф: От привезли нам 20 балаклав, шкарпеток і все…

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