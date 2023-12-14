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Війна в Україні

Окупанти запустили "Кинджали" по Україні під час виступу путіна

Анастасія Крищук

Окупанти запустили 'Кинджали' по Україні під час виступу путіна

Вдень 14 грудня російські окупанти під час виступу президента рф володимира путіна випустили ракети Х-47 "Кинджал" по Україні. За даними українських військових, ракети випустили у бік Старокостянтинова Хмельницької області.

Також у Києві та на Житомирщині пролунали вибухи. Про пуск ракет повідомили Повітряні сили України.

Зазначається, що було зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка, Нижньогородської області, і здійснено пуски ракет.

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Своєю чергою речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що рф дійсно вдарила по Старокостянтинову.

"Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області у напрямку Старокостянтинова. Оголошення повітряної тривоги відбулося приблизно о 14:09, а вже за 10 хвилин, близько о 14:20, на Хмельниччині був приліт", – зазначив він.

Ігнат не уточнив, куди саме поцілили російські окупанти. Про людські жертви та постраждалих інформації також немає.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські бойовики завдали ударів по Україні балістичними ракетами та безпілотниками типу "Shahed". Ворог прицільно атакував Київ ракетами.

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Війна в Україні