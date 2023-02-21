Закінчення війни буде раптовим: астрологиня розповіла, чого чекати Україні

Війна в Україні може завершитися раптово – у Кремлі ухвалять рішення про виведення своїх військ. Проте документальне оформлення цього процесу відбудеться згодом.

Про це заявила тарологиня Ольга Стогнушенко. "Можливо, буде таке, що, наприклад, сьогодні обстрілюють, а завтра вже війська вивели. Щось таке миттєве, несподіване. Ми будемо налаштовані, що ще щось станеться, але цього не буде", - зазначила вона.

Астрологиня наголосила, що фактично відбудеться капітуляція Росії, хоча Москва цього не визнає. У документах це можуть окреслити інакше.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.