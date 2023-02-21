Окончание войны будет внезапным: астролог рассказала, чего ждать Украине

Война в Украине может завершиться внезапно – в один момент в Кремле примут решение о выводе своих войск. Однако документальное оформление этого процесса произойдет позже.

Об этом заявила таролог Ольга Стогнушенко. "Возможно, будет такое, что, например, сегодня обстреливают, а завтра уже войска вывели. Что-то такое мгновенное, неожиданное. Мы будем настроены, что что-нибудь еще произойдет, но этого не будет", – отметила она.

Астролог подчеркнула, что фактически произойдет капитуляция России, хотя Москва этого не признает. В документах это могут обозначить иначе.

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Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.