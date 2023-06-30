Олег Винник вперше зізнався про дружину та дітей

Український співак Олег Винник, який завжди беріг своє особисте життя від публічності, нарешті підтвердив одруження зі своєю бек-вокалісткою Таюне.

Шанувальники Винника вже давно відчували особливі зв'язки між ним та цією талановитою артисткою, проте виконавець зберігав цю інформацію в суворій таємниці. Навіть більше, він розкрив додатковий секрет, повідомивши про наявність сина в інтерв'ю Вікторії Курочці для її YouTube-проєкту "КРП".

"Таюне – це псевдонім, насправді її звати Тая. Це та сама дівчина, про яку я співаю у своїх піснях. Її мама називала її Таюне", – коротко пояснив Винник.

Артист заявив, що не розмовляє про свою сім'ю публічно, оскільки не хоче, щоб його близьких переслідували журналісти:

"Я не думаю, що мій син буде щасливий, коли він піде до університету, а його постійно запитуватимуть журналісти, торкатимуться його обличчя камерою. Він ще малий, але вже виросте і вміє захиститись. Він просто протягне руку й зруйнує камеру. І, ймовірно, навіть викличе поліцію зі словами: "Залиште мене в спокої", – розповів Винник.

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Разом із дружиною та сином Олег Винник зараз проживає в Німеччині, де він мешкав та розвивав свою кар'єру ще до здобуття популярності в Україні. Виконавець перебуває за кордоном з метою лікування перед повномасштабним турне.

На запитання щодо наявності власної нерухомості в Німеччині, Винник зізнався, що раніше мріяв подарувати квартиру своїй дружині, але не зміг зібрати достатньо коштів:

"Декілька років тому я хотів подарувати квартиру одній дуже добрій людині, яка є поряд зі мною. Так, я маю на увазі дружину. Звичайно, всім цікаво, як її звати й все таке. Ви можете відгадати це з двох спроб. Я намагався зібрати гроші під час турів, але, на жаль, не вистачило. Все тут дуже дороге", – поділився Олег Винник.

Пропонуємо дізнатися, як повернути гроші за концерт Олега Винника, який був скасований ще у 2021 році.

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