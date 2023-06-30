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Олег Винник вперше зізнався про дружину та дітей

Билім Олена

Олег Винник вперше зізнався про дружину та дітей

Український співак Олег Винник, який завжди беріг своє особисте життя від публічності, нарешті підтвердив одруження зі своєю бек-вокалісткою Таюне.

Шанувальники Винника вже давно відчували особливі зв'язки між ним та цією талановитою артисткою, проте виконавець зберігав цю інформацію в суворій таємниці. Навіть більше, він розкрив додатковий секрет, повідомивши про наявність сина в інтерв'ю Вікторії Курочці для її YouTube-проєкту "КРП"

"Таюне – це псевдонім, насправді її звати Тая. Це та сама дівчина, про яку я співаю у своїх піснях. Її мама називала її Таюне", – коротко пояснив Винник.

Артист заявив, що не розмовляє про свою сім'ю публічно, оскільки не хоче, щоб його близьких переслідували журналісти:

"Я не думаю, що мій син буде щасливий, коли він піде до університету, а його постійно запитуватимуть журналісти, торкатимуться його обличчя камерою. Він ще малий, але вже виросте і вміє захиститись. Він просто протягне руку й зруйнує камеру. І, ймовірно, навіть викличе поліцію зі словами: "Залиште мене в спокої", – розповів Винник.

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Разом із дружиною та сином Олег Винник зараз проживає в Німеччині, де він мешкав та розвивав свою кар'єру ще до здобуття популярності в Україні. Виконавець перебуває за кордоном з метою лікування перед повномасштабним турне.

На запитання щодо наявності власної нерухомості в Німеччині, Винник зізнався, що раніше мріяв подарувати квартиру своїй дружині, але не зміг зібрати достатньо коштів:

"Декілька років тому я хотів подарувати квартиру одній дуже добрій людині, яка є поряд зі мною. Так, я маю на увазі дружину. Звичайно, всім цікаво, як її звати й все таке. Ви можете відгадати це з двох спроб. Я намагався зібрати гроші під час турів, але, на жаль, не вистачило. Все тут дуже дороге", – поділився Олег Винник.

Пропонуємо дізнатися, як повернути гроші за концерт Олега Винника, який був скасований ще у 2021 році. 

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