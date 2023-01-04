'Він помре дуже швидко': у ГУР спрогнозували, коли помре путін

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов спрогнозував, коли помре президент рф володимир путін. За його словами, це станеться дуже швидко та скоро.

Зокрема, Буданов сказав, що путін хворий на рак. Про це він заявив у інтерв'ю для ABC News.

"Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко. Я сподіваюся, що дуже скоро", – зазначив він.

Водночас на запитання, чи отримувало ГУР інформацію про хворобу путіна від його близького оточення, глава розвідки відповів ствердно. Він наголосив, що українські розвідники "просто знають це".

Окрім цього Буданов вказав, що путін помре вже після перемоги України у війні з рф.

"Ця війна має закінчитися до його смерті... Ми її виграємо у 2023 році", – спрогнозував він.

Глава ГУР додав, що після смерті путіна на росії відбудеться зміна влади, яка піде на користь всьому світу.

На що хворіє російський президент

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що у путіна складний стан здоров'я. У нього ознаки шизофренії, тому він хворий і морально, і фізично.

"Хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік і фізично теж хворий. Що візьме верх першим – побачимо", – сказав Скібіцький.

За його словами, інформацію про стан здоров'я путіна ретельно приховують. Проте навіть це не зупинить його. Диктатор не відмовиться від планів щодо України.

"Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни – помилково. У нього одна мета і він її озвучив: "Петро I воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати до тих пір, поки не зроблю того, про що мрію", – наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, раніше данський розвідник заявив, що російський диктатор володимир путін проходить гормональне лікування від певного виду онкології. Саме це може впливати на його рішення.

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