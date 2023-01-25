Небезпечна подушка безпеки: вчені розповіли про можливі приховані травми під час ДТП

Розгортання подушки безпеки може спричинити приховані травми, які включають серйозні серцево-судинні та легеневі ускладнення. Подушки забезпечують безпеку пасажирів автомобіля та знижують смертність на 25%-30%. Проте якщо вони не використовуються відповідно до міжнародних стандартів, то призводять до дуже плачевних наслідків.

Автори нового дослідження попереджають про можливість "прихованих ушкоджень" в осіб, які постраждали в автомобільній аварії, внаслідок спрацьовування подушки безпеки. Пом'якшуючи удар при зіткненні, подушки безпеки рятують безліч життів, проте вони можуть спричинити пошкодження серця, легких, магістральних судин і навіть смерті, особливо якщо водій і пасажири не користуються ременями безпеки і при швидкому гальмуванні.

Таких висновків дійшли американські дослідники на чолі з Рамі Кузамом з Медичного наукового центру Університету Теннесі, США, проаналізувавши 57 оглядів, проспективних досліджень та повідомлень про випадки з клінічної практики з 2007 по 2013 роки.

При цьому у потерпілого може не бути ніяких зовнішніх пошкоджень — гематом або саден, а ознаки травми серця, у тому числі тяжкої, можуть виявитися через деякий час після інциденту. До таких пошкоджень відносяться аневризма або розрив аорти, травма тристулкового клапана, розрив правого передсердя, інфаркт міокарда, відрив стулок клапана аорти, тампонада серця і гемоперикард.

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Також слід врахувати ризик перелому ребер та грудини, дебюту або екзацербації бронхіальної астми, інгаляційного хімічного пневмоніту внаслідок вдихання побічних продуктів хімічної реакції, за якої з порошку азіду натрію вивільняється газ азот, що надуває подушку безпеки. Якщо подушка безпеки розривається, відбувається викид лужних сполук, що може спричинити хімічні опіки.

Як лікарям, так і широкому загалу, слід знати, що подушка безпеки призначена виключно для поєднаного використання з ременем безпеки. Більш серйозні травми можна отримати, розташовуючись на відстані більше ніж 25,4 см від місця, де буде розгорнута подушка безпеки. Крім того, в деяких випадках цю опцію краще відключити, наприклад, коли на передньому пасажирському сидінні їде дитина або людина низького зросту. Хоча сучасні виробники систем безпеки для автомобілів враховують ці фактори, проте навіть з урахуванням застосування новітніх технологій вищезгадані травми аж ніяк не рідкість.

Діагностика таких пошкоджень найчастіше скрутна внаслідок відсутності зовнішніх пошкоджень та болю в грудній клітині. Лікарям радять при появі навіть у пацієнтів молодого віку скарг на біль у грудній клітці відразу або через деякий час після аварії виключити тупу травму серця та магістральних судин.

Бережіть себе, дотримуючись запобіжних заходів та пристібайте ремені безпеки. І тоді подушки виконуватимуть свою роботу – захищатимуть вас від небезпеки на дорозі.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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