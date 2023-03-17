Небезпечно для здоров’я: які частини курки категорично заборонено їсти

Одним з найпопулярніших видів м'яса є курятина. Вона швидко готується та дуже корисна для організму людини.

Проте не всі частини курки можна їсти. Найбільш шкідливими є легені, гузка (хвостик) та голова.

Курячі легені

У легенях курки містяться різні бактерії та паразити. Якщо ж обробити їх високою температурою, то це не врятує. Оскільки частина бактерій залишиться.

Вони не всі чутливі до високих температур та залишаються стійкими навіть під час обробки, накопичуючись у цьому органі. Потрапивши в організм людини, вони легко викликають погане самопочуття в людини. Людина часом навіть не розуміє, у чому проблема.

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Куряча гузка

Не секрет, що через курячу гузку (хвостик) кури випорожнюються. Там зосереджується багато паразитів та бактерій.

Якщо ж з'їсти багато, то це може нашкодити вашому організму. Також в гузці міститься багато жиру та токсичних елементів. Тому експерти не рекомендують додавати до свого раціону цю частину курки.

Які частини курки не можна їсти

Куряча голова

У курячій голові також накопичуються різні шкідливі речовини, які при термічній обробці нікуди не зникають, а разом з м’ясом потрапляють в організм людини.

Якщо з'їсти 1-2 курячих голови, то це не матиме жодного ефекту. Проте у разі регулярного вживання ви можете собі нашкодити.

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Нагадаємо, що цукор використовують постійно, але він вважається одним з найбільш шкідливих продуктів. Іноді люди відмовляються від цукру через стан здоров'я або в силу інших обставин. Дізнайтесь, які зміни відбудуться у вашому організмі, якщо припинити вживати цукор.

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