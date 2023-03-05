Небезпечно для здоров'я: чому категорично не можна переварювати яйця

Чому не можна дуже довго варити яйця

Курячі яйця – універсальний продукт, який використовують для приготування багатьох страв або вживають готовими у різних видах. Їх часто готують на сніданок, як перекус, додають в салати або закуски. Проте яйця можуть стати шкідливими якщо їх переварити.

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Варити яйця не важко і маже всі знають як це робити. При варінні яєць основним фактором, що вплине на кінцевий результат є час. Під час варіння яєць виділяється сірководень, який у міру нагрівання проникає всередину. У жовтку міститься залізо, яке при контакті з сірководнем провокує появу сульфідів. Саме вони надають жовтку зеленуватий колір.

В білку яйця є сірка, яка у поєднанні з воднем утворює токсичний газ. Зварене яйце обов'язково необхідно помістити в холодну, а краще крижану воду, щоб залишкове тепло не дозволило яйцю переваритись.

Нагадаємо, курячі яйця не можна варити довше 10 хвилин після закипання води. Ось скільки часту треба варити яйця, щоб отримати бажану консистенцію:

2−4 хвилини в окропі, якщо хочете рідкі жовтки, білки також будуть досить м’які;

6−8 хвилин, якщо хочете м’які жовтки, але твердий білок;

10 хвилин, якщо хочете повністю тверді жовтки з білками.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, якщо ви хочете приготувати смачний та ситний омлет на сніданок, але у вас вдома лише одне яйце, скористайтесь порадами UAportal.

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