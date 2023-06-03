Небезпечні для здоров’я: топ-5 рослин, які не можна тримати вдома

Любителям кімнатних рослин варто знати, що не всі з них бажано тримати вдома. Є види, які можуть серйозно нашкодити вашому здоров’ю. Крім того, вони особливо небезпечні для дітей та тварин. Про які рослини йдеться, розкаже UaPortal.

Фікус. Особливу небезпеку представляють види з з м'ясистим листям. Потрапивши на шкіру, їх сік викликає набряк та подразнення. Якщо ковтнути сік фокуса може бути запаморочення, нудота та утруднене дихання.

Дифенбахія. Якщо ковтнути її сік, дихання стане важким та швидко розів’ються симптоми отруєння. При потраплянні на шкіру спричиняє опік.

Цикламен. Сік стебел та коренів викликає подразнення слизових оболонок, спричиняє набряки і біль в горлі.

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Аглаонема. Сік рослини роз’їдає слизові оболонки та викликає сильну алергію.

Олеандр. У його листі міститься речовина, яка порушує серцевий ритм аж до смерті. Якщо його сік потрапить в око, може розвинутись сліпота. Навіть спалювати його гілки не можна – дим отруйний.

Молочай. Його молочко викликає опіки, запаморочення і нудоту.

Азалія. При вживанні її соку з’являється печія, нудота та діарея. Потім порушується робота серцево-судинної та нервової систем. Якщо вчасно не надати медичну допомогу розвивається кома та смерть.

Нагадаємо, ми вже писали про 6 рослин, які не потребують особливого догляду.

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