Досвідчені городники пояснили, чому жовтіє та сохне листя огірків та сказали, як з цим боротися

Час від часу навіть у досвідчених городників трапляється так, що огірки, які вже цвітуть й плодоносять, починають "старіти" – їхнє листя жовтіє та сохне. Причин цього явище багато, але неприємній ситуації можна запобігти.

Зазвичай пожовкле листя та його сухість можуть означати, що ви неправильно доглядаєте за врожаєм, або те, що на огірки "напали" шкідники та хвороби.

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Огірки у спекотну пору року люблять рясний полив, але не люблять холодної води. Тож намагайтеся на городі встановити якусь велику місткість, виставити її на сонце та залити водою, аби вона грілася. Увечері, коли починає темніти, поливайте ваші огірки, намагаючися не бризкати на листя. До речі не лише листя не любить холодну воду – вона шкідлива для кореневої системи рослини.

Якщо листя огірків жовтіє на краях, рослині не вистачає мінеральних речовин, зокрема, калію. Якщо ви побачили ознаки цієї проблеми, підживіть рослини комплексним добривом та стимулятором росту.

Якщо на зелених листках огірків з’явилися жовті цятки та плями, це ознака грибкової хвороби (пероноспороз, або борошниста роса). Зарадити рослині можна обробкою бордоською рідиною або професійним протигрибковим препаратом.

У разі, якщо огірки атакують шкідники (їх дуже полюбляють павутинний кліщ та білокрилка), то листя починає бліднішати, жовтіє, всихає й обсипається, спробуйте обробити рослину мильним розчином, або ж спеціальними препаратами для довготривалого захисту.

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Народні способи боротьби з жовтінням та сухістю листя огірків

Молоко та мило – на 10 літрів води розчиніть літр молока, 20 грамів господарського мила та 30 крапель йоду. Таким розчином можна обробляти огірки з моменту появи другої пари справжніх листочків кожні десять днів.

Цибульний настій – лушпиння цибулі (700 грамів) треба залити відром води та закип'ятити. Розчин має настоятися добу. Процідіть його та використовуйте для обприскування листя й поливу, але розбавляйте водою: літр розчину та 4 літри води.

Марганцівка – слабким ледь рожевим розчином обприскують листя та підливають його у ґрунт.

Нагадаємо, що на городі можна виростити чуфу, або земляний мигдаль чи тигровий горіх – неймовірно поживний продукт. Він містить багато жирів, цукру, білка і крохмалю. Чуфа за поживністю втричі перевершує властивості арахісу.

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