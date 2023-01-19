Досвідчений турист розповів, яке місце в літаку найкраще

Відповідь британського туриста виявилась неочікуваною. Джон Берфітт літає часто та здивував своїм підходом до вибору місця в літаку під час тривалих перельотів. Найзручнішим місцем у літаку він вважає те, що більшість людей вважає "найгіршим".

Як пише The Mirror, під час тривалого перельоту йому довелося зазнавати ударів у спинку крісла весь політ, тому він поклявся ніколи не повторювати цей досвід. Джон Берфітт обирає це місце, коли планує відпочити та хоче добре виспатися, особливо за тривалих перельотів, коли без сну не обійтися.

На його думку, найкращим є місце біля вікна в задній частині салону поряд з туалетами – попри те, що вважається, що там присутній запах від туалетів, а поряд часто вишиковується черга, яка бажає туди потрапити.

Однак досвідчений мандрівник цілеспрямовано бронює тільки це місце, всупереч попередженням стюардес про те, що в цій частині часто вловимо запах туалету.

Головною перевагою задніх місць він вважає те, що позаду немає туристів. Він пояснив, що одного разу йому довелося терпіти удари в спинку крісла весь політ і з того часу він заприсягся ніколи не повторювати цей досвід.

До того ж за словами Джона Берфітта, завжди є надія, що стюардеси можуть пошкодувати та запропонувати безкоштовне підвищення класу обслуговування. Щоб це відбулось, багато залежить від одягу, який вибрав для перельоту пасажир. Також цінується ввічливість у спілкуванні з персоналом та відмова від алкоголю.

Бортпровідниця з 6-річним досвідом роботи у відомій британській авіакомпанії розповіла про найгірших пасажирів яких вона зустрічала в літаку.

Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон набагато швидше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на нашТелеграм-канал!