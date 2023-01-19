Опытный турист рассказал, какое место в самолете лучше всего

Ответ британского туриста оказался неожиданным. Джон Берфитт часто летает и удивил своим подходом к выбору места в самолете во время длительных перелетов. Самым удобным местом в самолете он считает то, что большинство людей считают "худшим".

Как пишет The Mirror, во время длительного перелета ему пришлось терпеть удары в спинку кресла весь полет, поэтому он поклялся никогда не повторять этот опыт. Джон Берфитт выбирает это место, когда планирует отдохнуть и хочет хорошо выспаться, особенно при продолжительных перелетах, когда без сна не обойтись.

По его мнению, лучшее место у окна в задней части салона рядом с туалетами – несмотря на то, что считается, что там присутствует запах от туалетов, а рядом часто выстраивается очередь, желающая туда попасть.

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Однако опытный путешественник целенаправленно бронирует только это место, вопреки предупреждениям стюардесс о том, что в этой части часто уловим запах туалета.

Главным преимуществом задних мест он считает то, что сзади нет туристов. Он объяснил, что однажды ему пришлось терпеть удары в спинку кресла весь полет и с тех пор он поклялся никогда не повторять этот опыт.

К тому же, по словам Джона Берфитта, всегда есть надежда, что стюардессы могут пожалеть и предложить бесплатное повышение класса обслуживания. Чтобы это произошло, многое зависит от одежды, которую выбрал для перелета пассажир. Также ценится вежливость в общении с персоналом и отказ от алкоголя.

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