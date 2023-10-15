Орхідеї вам подякують: просто візьміть кілька зубчиків часнику

Про користь часнику для організму людини годі й нагадувати. А садівники кажуть, що часник корисний й для кімнатних квітів.

Він допомагає стимулювати пишне цвітіння орхідей та допомагає знищити шкідників, що можуть ховатися у корінні рослин.

Для досягнення такого ефекту потрібно приготувати спеціальну суміш з часнику, води й бурштинової кислоти. Останній інгредієнт допоможе стимулювати процес укорінення рослини, підвищить його стійкість до шкідників та інших несприятливих факторів.

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Варто врахувати один важливий момент — бурштинову кислоту розводять гарячою водою. Тільки після повного охолодження рідини можна додавати часникову кашку. Важливо також розуміти, що звичайна часникова вода для поливу орхідей може зберігатися досить довго, а ось з додаванням бурштинової кислоти настій потрібно використовувати протягом наступних трьох днів.

Як зробити часникову воду:

Візьміть літр води, 3 зубчики часнику, скляну банку та таблетку бурштинової кислоти.

Таблетку бурштинової кислоти треба розчинити в гарячій воді. Часник подрібніть ножем або часникодавкою. Коли рідина охолоне, додайте часник.

Перелийте рідину в скляну банку, а потім залиште на 24 години для настоювання.

Перед початком поливу орхідеї часникову воду необхідно процідити. Потім отриману рідину розведіть у відрі відстояної води й полийте рослини методом часткового занурення. Цей спосіб необхідно чергувати з регулярним поливом, але не частіше разу на місяць.

Часникову воду можете використати й для решти ваших кімнатних рослин.

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