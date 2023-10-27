Помилка може обійтися дорого: чому не варто вішати всі ключі на одне кільце

Якщо у вас є звичка тримати всі ключі на одній зв'язці, то у довгостроковій перспективі вона може вам дорого коштувати. Тримати всі ключі на одному кільці небезпечно.

Як повідомляє SantePlusMag, мати брелок, повний ключів, не дуже естетично. Він важкий і, відверто кажучи, не дуже практичний, коли вам потрібно знайти певний ключ.

Крім того, є небезпека втратити всі ключі одночасно. А автомобільний ключ взагалі може отримати ушкодження від сусідства з іншими металевими предметами.

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Якщо ви почепите ключ від автомобіля та інші ключі на один тримач, це може пошкодити внутрішні компоненти циліндра запалювання. Оскільки роз'єм в автомобілі, куди ви запихаєте ключ, не розрахований на вагу, більшу за вагу ключа автомобіля.

"Отже, якщо ви покладете всі свої ключі в одне кільце для ключів, кожна вібрація, удар або маневр, матимуть негативні наслідки для його роботи в довгостроковій перспективі. Результат: ваш автомобіль може не завестися або залишити вас посеред дороги у зламаному авто", – пише видання.

Раніше ми повідомляли, для чого ключі від авто замотувати у фольгу чи класти в холодильник.

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