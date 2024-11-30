Засновник Cardano прогнозує домінування Bitcoin у DeFi за три роки

Засновник Cardano Чарльз Хоскінсон зробив сміливі прогнози щодо ролі Bitcoin у децентралізованих фінансах (DeFi) та його ринкової вартості. У відео на YouTube від 27 листопада Хоскінсон заявив, що DeFi на базі Bitcoin перевершить усі інші криптовалютні екосистеми протягом найближчих двох-трьох років завдяки масштабам, ліквідності та інноваціям.

Потенціал Bitcoin у DeFi та прогноз ціни

Хоскінсон спрогнозував, що вартість Bitcoin може зрости до $250,000–$500,000 протягом наступних 12–24 місяців. Це зумовлено зростанням інвестиційних потоків та підвищеним інтересом з боку інституційних інвесторів і урядів, які, за його словами, розглядають Bitcoin як стратегічний резервний актив.

"Bitcoin — це сховище цінності для інтернету", — наголосив Хоскінсон, підкресливши його ключову роль у криптовалютній екосистемі. Він вважає, що DeFi-шар значно розширить функціональність Bitcoin, що дозволить йому зберігати лідерство як цифровий актив.

Інтеграція Bitcoin у DeFi

Ключовим елементом бачення Хоскінсона є інтеграція Bitcoin у ширшу екосистему DeFi за допомогою інноваційних мостів. Він представив концепцію "DeFi-режиму", який дозволяє перетворювати Bitcoin в обгорнуті токени у мережі Cardano. Це відкриває можливості для власників Bitcoin:

Брати участь у DeFi-екосистемах.

Торгувати на децентралізованих біржах.

Використовувати фінансові інструменти з прибутковістю.

Зберігати повний контроль над своїми приватними ключами.

Ця ідея базується на мосту Cardano-Bitcoin, створеному на базі протоколу Grail, який було анонсовано у жовтні. Цей міст може стати першим кроком до створення DeFi-додатків, забезпечених Bitcoin.

Майбутнє Bitcoin та DeFi

Хоскінсон вважає, що інтеграція Bitcoin у DeFi трансформує ринок, розширюючи його функціональність і закріплюючи статус основного елемента децентралізованих фінансів. Завдяки ліквідності та домінуванню Bitcoin, він прогнозує, що ця криптовалюта обжене платформи, такі як Ethereum та Solana, у сфері DeFi.

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