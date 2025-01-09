Зупинка транзиту російського газу через Україну є найдорожчою поразкою РФ - Білий дім

Білий дім назвав рішення України припинити транзит російського газу однією з найбільш серйозних поразок для Москви, яке щороку позбавлятиме її близько 6,5 мільярда доларів доходу. "Цей крок фактично позбавить Росію приблизно 6,5 мільярда доларів щорічного доходу від експорту газу до Європи. Це одна з найбільших та найдорожчих втрат для Москви. Ми безумовно вітаємо таке рішення України та її рішучість", — зазначив Кірбі.

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Він нагадав, що 25 років тому, коли Путін прийшов до влади, Україна була основним транзитним маршрутом для понад 130 мільярдів кубометрів російського газу до Європи. Сьогодні цей показник дорівнює нулю. Про це передає Укрінформ.

Кірбі також зазначив, що США продовжують докладати зусиль для завдання економічних втрат Росії через санкції та обмеження на експорт.

Водночас Сполучені Штати активно працюють над збільшенням поставок енергоресурсів до Європи, зокрема скрапленого природного газу (СПГ).

"На цей момент 50% імпорту СПГ до Європи забезпечують США. Ми продовжуємо співпрацю з європейськими партнерами, щоб розширювати ці зусилля та підтримувати диверсифікацію енергоресурсів. Це включає діяльність Робочої групи США-ЄС з енергетичної безпеки та Енергетичної ради США-ЄС", — підкреслив Кірбі.

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