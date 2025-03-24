Обережно, шостий рівень: прогноз магнітних бур на три дні

У найближчі дні прогнозується підвищена сонячна активність.Геомагнітні бурі вимірюються за К-індексом, шкала якого варіюється від 2 до 9. Чим вищий показник, тим потужніша буря та суттєвіший її вплив як на здоров’я людей, так і на роботу технічних систем.

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Центр прогнозування космічної погоди при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на період з 24 по 26 березня 2025 року. У період з понеділка до середи, 24-26 березня, прогнозується активність із К-індексом 6. Це червоний рівень, який свідчить про сильну магнітну бурю, що може вплинути на самопочуття чутливих людей.

Водночас експерти зауважують, що дані можуть коригуватись, адже спостереження за активністю Сонця оновлюються кожні три години.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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