Освіжає та вгамовує спрагу: рецепт смородинового морсу
Освіжає та вгамовує спрагу: рецепт смородинового морсу
Щоб отримати з ягід користь, не обовʼязково їсти їх кожен день, адже можна приготувати домашній морс із чорної смородини. Вам знадобиться лише три інгредієнти.
Інгредієнти:
Смородина – 500 г
Вода – 1.5 л
Цукор – 80 г
Мʼята – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Промийте та переберіть смородину. Викладіть ягоди у сотейник і розімніть їх.
2. Додайте цукор, залийте ягоди окропом і варіть на повільному вогні до появи бульбашок.
3. Ягоди пропустіть через сито. Отриманий сік охолодіть, можна подавати.
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