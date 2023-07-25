Освіжає та вгамовує спрагу: рецепт смородинового морсу

Щоб отримати з ягід користь, не обовʼязково їсти їх кожен день, адже можна приготувати домашній морс із чорної смородини. Вам знадобиться лише три інгредієнти.

Інгредієнти:

Смородина – 500 г

Вода – 1.5 л

Цукор – 80 г

Мʼята – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Промийте та переберіть смородину. Викладіть ягоди у сотейник і розімніть їх.

2. Додайте цукор, залийте ягоди окропом і варіть на повільному вогні до появи бульбашок.

3. Ягоди пропустіть через сито. Отриманий сік охолодіть, можна подавати.

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