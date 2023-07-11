Освіжаючий напій за 2 хвилини: рецепт огірково-імбирної води
Освіжаючий напій за 2 хвилини: рецепт огірково-імбирної води
Огірково-імбирна вода швидко освіжає та дуже смачна. Крім того, вона допомагає організму детоксикуватись і зміцнює імунітет.
Інгредієнти:
– Вода – 4 склянки
– Лимон – 2 шт.
– Огірок – 2 шт.
– Імбир – 30 г
– Мʼята – 5 г
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Спосіб приготування:
1. Огірки й лимони помийте та наріжте.
2. Імбир очистіть імбир і натріть. Для рецепту знадобиться 2 чайні ложки тертого імбиру.
3. Візьміть 20 листочків мʼяти, промийте.
4. Графін наповніть графін водою і додайте всі інгредієнти. Поставте воду у холодильник на 12-24 години.
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