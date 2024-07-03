Від мобільних операторів вимагають забезпечити українців зв'язком у період знеструмлень

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко закликав мобільних операторів вжити всіх заходів, щоб забезпечити безперебійний зв'язок навіть за відсутності світла. Це питання стало гострим через численні скарги жителів Київської області, які стикаються з перебоями у мобільному зв'язку під час відключень електроенергії.

Як повідомили у пресслужбі КОВА, на засіданні штабу Ради оборони Київської області за участю представників Vodafone, Київстар та Lifecell було визнано наявність проблеми та обговорено шляхи її вирішення. "Немає світла - зникає мобільний зв'язок. Такі скарги чую останнім часом від мешканців Київщини дуже часто", - підкреслив Кравченко.

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Він зауважив, що мобільні оператори погодилися збільшити кількість генераторів на станціях, які надають зв'язок. Це дозволить їм працювати автономно протягом тривалого часу. Буде проведена заміна старих акумуляторних батарей на нові, які мають більший ресурс роботи.

Кравченко наголосив, що люди не можуть бути заручниками ситуації і не мати можливості зв'язатися зі службами екстреної допомоги.

"Наразі часу немає. Доведеться надолужувати оперативно. Люди мають бути зі зв’язком", - додав він.

Крім того, Кравченко закликав мобільних операторів надати об'єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів на станціях зв'язку. Він вимагає від операторів своєчасно оновлювати інформацію про стан мережі на своїх сайтах та у соціальних мережах.

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