Від нас не сховаєшся: 66-а бригада показала як нищить ворога у зимовому лісі (відео)

Українські захисники продовжують нищити техніку супротивника, знаходячи її у щільних лісах. Від пильного ока оператора дрону ЗСУ не сховається жоден окупант.

Черговими кадрами своєї роботи поділилися військовослужбовці 66-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України. Зимові хованки росіян можна подивитися на відео, яке викладено у Facebook.

"Військові 66-ї бригади знаходять і знищують російських окупантів навіть під прикриттям густого лісу", - йдеться у публікації.

На кадрах можна розгледіти яскраву роботу оператора дронів, який показує, як вибухає танк ворога.

Навіть у густих хащах дерев окупанти не змогли заховати свою бронетехніку.

Що відомо про 66-ту окрему механізовану бригаду (66 ОМБр)

Бригада була створена як кадрована військова частина Корпусу резерву у 2015-2017 роках.

У грудні 2022 року бригада брала участь у відбитті російського вторгнення на Донеччині.

Нагадаємо, що українські захисники часто демонструють яскраві кадри з фронту.

Український льотчик у ковпаку Санта-Клауса та з білою бородою показав "святковий" виліт. Таким чином Повітряні сили України "привітали" окупантів.

Також своєю поведінкою раніше насмішив вояка армії росії, який намагався прикритися чорним пакетом.

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