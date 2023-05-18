Від різнокольорового френчу до мармуру: Топ-10 ідей для манікюру на весну-літо (фото)

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

Манікюр багато що говорить про особистість та спосіб життя. У теплу пору року подаруйте своїм нігтям бадьорість, кольори та оригінальність. Класичний та стриманий – залиште на потім.

UAportal разом з Sante+ ділиться модними ідеями для манікюру в 2023 році. Надихайтеся та створюйте красиві дизайни на нігтях.

Читайте також: Підкреслить красиві ноги: Топ-10 ідей для педикюру на літо (фото)

1. Френч із блискітками цукерково-рожевого кольору

Френч у цукерково-рожевому кольорі, з блискітками або перлами матиме вишуканий та трішки екстравагантний вигляд.

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

2. Білий манікюр або "молочні нігті"

Білі нігті досить популярні, адже чудово дивляться як на коротких, так і на довгих нігтях. Також вдало поєднуються з таким кольором золоті кільця.

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

3. Фіолетовий французький манікюр

Бажаєте мати весняний відтінок на нігтях? Без вагань обирайте французьку фіалку. Особливо стильним буде поєднання з нюдовою основою та зебристо-бузковими кінчиками нігтів.

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

4. Різнобарвний французький манікюр

Не обмежуйтеся тільки одним кольором лаку – зробіть яскравий та веселий манікюр.

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

5. Квітковий манікюр

Такий ніжний квітковий манікюр зробить вас принцесою, особливо з вишуканими акриловими квітами. Додайте золоте листя на кілька нігтів, щоб створити більш загадковий ефект.

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

Читайте також: Блискучі та яскраві: несподівані тренди для манікюру на літо 2023

6. Мармуровий рожевий

Щоб створити цікавий дизайн на нігтях, зверніть увагу на мармуровий рожевий манікюр. Його можна прикрасити кількома шматочками сусального золота.

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

7. Помаранчевий французький манікюр на бежевій основі

Дуже витончений та мінімалістичний френч помаранчевого кольору, нанесений на нюдову основу.

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

8. Прозорі блискучі нігті

Якщо екстравагантність — мода дня, ось цінна порада: вибирайте прозорі нігті та прикрасьте їх блискітками або дуже тонкими білими перлами. Такий дизайн буде дуже ефектним під сонячними променями.

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

9. Смайли на нігтях.

Об'єднайте в одному манікюрі смайлики, квіти, рамки, вигини чи фрукти.

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

10. Візерунки вишні

Прикрасьте свій французький манікюр веселими та милими вишнями, які римуються з літнім настроєм.

Ідеї для манікюру на літо - стильний манікюр 2023 - тренди в манікюрі

Читайте також: Модний дизайн нігтів 2023, що в тренді на весну-літо

Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!