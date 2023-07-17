Окремі українці отримають нові пенсії: хто може розраховувати на 7500 гривень

Попри складну ситуацію, пов'язану з воєнним станом, Україна продовжує виплачувати пенсії та соціальну допомогу різним категоріям громадян. Зокрема, стало відомо, що значні суми виплат призначаються українським військовим, залежно від їх статусу та потреб.

Українським військовим належать виплати від держави на лікування різних хвороб, а також продовжується нарахування пенсій для бійців з інвалідністю. Соціальні виплати для військових можуть становити від 40% до 100% суми фінансового забезпечення, пише видання "На пенсії".

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Зазначається, що пенсії для військових з інвалідністю встановлюються залежно від групи інвалідності. Особам з I групою інвалідності призначається 100% суми грошового забезпечення, для II групи - 80%, а для III групи - 60%. Щодо інших осіб з інвалідністю, для I групи нараховується 70% суми грошового забезпечення, для II групи - 60%, а для III групи - 40%.

Також важливо враховувати склад строкової служби військових. Для військовослужбовців серед осіб сержантського та старшинського складу строкової служби, пенсійні виплати становлять 110% вищезазначених сум. У разі військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, серед осіб офіцерського складу - 120% та 130% відповідно.

Важливо зазначити, що якщо військовим призначено пенсію згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", то нарахування буде залежати від загального стажу, заробітку та групи інвалідності.

Військовим з інвалідністю, отриманих унаслідок війни, гарантується пенсія не менше встановлених сум. Для I групи інвалідності ця сума становить 13 604,50 гривень, для II групи - 10 988,25 гривні, а для III групи - 7534,80 гривень.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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