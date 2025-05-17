Відмова від лічильників на воду: чи мають українці на це право та чим загрожує

Водоканали можуть монтувати загальнобудинкові лічильники води, проте мешканці мають законне право відмовитися від їх встановлення за певних умов.

Відповідно до Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", компанії, що надають послуги водопостачання, мають право встановлювати засоби обліку води. Водночас водоканали зобов’язані заздалегідь інформувати мешканців будинку про свої наміри, повідомляє сайт "На пенсії".

Мешканці мають два варіанти щодо монтажу лічильників на воду:

Прийняти умови водоканалу та погодитися на встановлення приладу обліку, запропоноване компанією. Організувати встановлення лічильника власноруч. Для цього необхідно провести збори мешканців, оформити протокол із ухваленим рішенням і передати його водоканалу для погодження.

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Також важливо дотримуватися всіх вимог законодавства під час встановлення лічильника.

Як здійснюється оплата за водопостачання при наявності загальнобудинкового лічильника?

Якщо у будинку встановлено загальний лічильник води, вартість спожитої води розподіляється між усіма квартирами пропорційно до їхнього споживання. У договорі з водоканалом прописані умови користування приладом, тарифи на його обслуговування та порядок поділу витрат між мешканцями.

Раніше ми розповідали, що у частини українців більше не прийматимуть показники лічильника.

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