Відмовився надавати документи працівнику ТЦК та вдарив його ножем: поліція висунула підозру 45-річному мешканцю Дніпра

На залізничному вокзалі в Дніпрі 7 січня стався інцидент, під час якого 45-річний чоловік відмовився надати представнику територіального центру комплектування (ТЦК) військово-облікові документи, а згодом поранив поліцейського ножем. За інформацією правоохоронців, конфлікт виник, коли чоловік відмовився пред’явити військово-облікові документи для перевірки.

Після словесної суперечки він дістав ніж і завдав поранення працівнику Дніпровського районного управління поліції №1.Про це повідомляє поліція Дніпропетровщини.

Вас також зацікавить: Зеленський сказав, чи може війна закінчитися вже цього року

Поліцейський звернувся до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу. Ніж, яким було скоєно напад, вилучили на місці події.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, МОЗ скасувало 188 висновків про інвалідність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!