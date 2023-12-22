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Відпереться навіть найстійкіша пляма: господині поділитись дієвим лайфхаком для виведення забруднень

Ціхоцька Марія

Відпереться навіть найстійкіша пляма: господині поділитись дієвим лайфхаком для виведення забруднень

Жирне забруднення на одязі - це поширена проблема, з якою стикається кожен. На щастя, існує кілька ефективних способів вивести такі плями в домашніх умовах.

Про це пише Telegraf.

Сода і сіль

Ці два інгредієнти є доступними і ефективними засобами для видалення жирних плям. Для цього вам знадобиться:

  • 1 чайна ложка солі
  • 1 чайна ложка соди
  • 150 мл теплої води

Змішайте сіль, соду і теплу воду до отримання однорідної пасти. Нанесіть пасту на пляму і залиште на 30 хвилин. Потім промийте пляму водою і виперіть одяг як зазвичай.

Тальк

Тальк - це абсорбент, який допоможе поглинути жир. Для цього вам знадобиться:

  • тальк

Нанесіть тальк на пляму товстим шаром і залиште на кілька годин. Потім збийте тальк з одягу і виперіть його як зазвичай.

Крохмаль і молоко

Крохмаль і молоко - це ще один ефективний спосіб вивести жирні плями. Для цього вам знадобиться:

  • 3-4 столові ложки картопляного крохмалю
  • 50 мл молока

Змішайте крохмаль і молоко до отримання однорідної пасти. Нанесіть пасту на пляму і залиште на кілька годин. Потім виперіть одяг як зазвичай.

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Крейда

Розкришена біла крейда також допоможе вивести жирне забруднення. Для цього вам знадобиться:

  • біла крейда

Насипте крейду на пляму і залиште на кілька годин. Потім виперіть одяг як зазвичай.

Важливі поради

  • Щоб видалити жирну пляму якомога швидше, обробіть її відразу після забруднення.
  • Не використовуйте гарячу воду для обробки жирних плям, оскільки це може закріпити забруднення.
  • Якщо пляма велика або застаріла, перед обробкою її можна замочити в холодній воді на кілька годин.

Нагадаємо, ми вже писали, як вивести кавові плями з одягу.

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