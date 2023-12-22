Відпереться навіть найстійкіша пляма: господині поділитись дієвим лайфхаком для виведення забруднень
Жирне забруднення на одязі - це поширена проблема, з якою стикається кожен. На щастя, існує кілька ефективних способів вивести такі плями в домашніх умовах.
Про це пише Telegraf.
Сода і сіль
Ці два інгредієнти є доступними і ефективними засобами для видалення жирних плям. Для цього вам знадобиться:
- 1 чайна ложка солі
- 1 чайна ложка соди
- 150 мл теплої води
Змішайте сіль, соду і теплу воду до отримання однорідної пасти. Нанесіть пасту на пляму і залиште на 30 хвилин. Потім промийте пляму водою і виперіть одяг як зазвичай.
Тальк
Тальк - це абсорбент, який допоможе поглинути жир. Для цього вам знадобиться:
- тальк
Нанесіть тальк на пляму товстим шаром і залиште на кілька годин. Потім збийте тальк з одягу і виперіть його як зазвичай.
Крохмаль і молоко
Крохмаль і молоко - це ще один ефективний спосіб вивести жирні плями. Для цього вам знадобиться:
- 3-4 столові ложки картопляного крохмалю
- 50 мл молока
Змішайте крохмаль і молоко до отримання однорідної пасти. Нанесіть пасту на пляму і залиште на кілька годин. Потім виперіть одяг як зазвичай.
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Крейда
Розкришена біла крейда також допоможе вивести жирне забруднення. Для цього вам знадобиться:
- біла крейда
Насипте крейду на пляму і залиште на кілька годин. Потім виперіть одяг як зазвичай.
Важливі поради
- Щоб видалити жирну пляму якомога швидше, обробіть її відразу після забруднення.
- Не використовуйте гарячу воду для обробки жирних плям, оскільки це може закріпити забруднення.
- Якщо пляма велика або застаріла, перед обробкою її можна замочити в холодній воді на кілька годин.
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