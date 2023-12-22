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Отстирается даже самое стойкое пятно: хозяйке поделиться действенным лайфхаком для выведения загрязнений

Цихоцкая Мария

Отстирается даже самое стойкое пятно: хозяйке поделиться действенным лайфхаком для выведения загрязнений

Жирное загрязнение на одежде – это распространенная проблема, с которой сталкивается каждый. К счастью, существует несколько эффективных способов вывести такие пятна в домашних условиях.

Об этом пишет Telegraf.

Сода и соль

Эти два ингредиента являются доступными и эффективными средствами для удаления жирных пятен. Для этого вам понадобится:

  • 1 чайная кровать соли
  • 1 чайная ложка соды
  • 150 мл теплой воды

Смешайте соль, соду и тёплую воду до получения однородной пасты. Нанесите пасту на пятно и оставьте на 30 минут. Затем промойте пятно водой и постирайте одежду как обычно.

Тальк

Тальк – это абсорбент, который поможет поглотить жир. Для этого вам понадобится:

  • тальк

Нанесите тальк на пятно толстым слоем и оставьте на несколько часов. Затем сбейте тальк с одежды и постирайте его как обычно.

Крахмал и молоко

Крахмал и молоко – это еще один эффективный способ вывести жирные пятна. Для этого вам понадобится:

  • 3-4 столовые ложки картофельного крахмала
  • 50 мл молока

Смешайте крахмал и молоко до получения однородной пасты. Нанесите пасту на пятно и оставьте на несколько часов. Затем постирайте одежду как обычно.

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Мел

Раскрошенный белый мел также поможет вывести жирное загрязнение. Для этого вам понадобится:

  • белый мел

Насыпьте мел на пятно и оставьте на несколько часов. Затем постирайте одежду как обычно.

Важные советы

  • Чтобы удалить жирное пятно как можно скорее, обработайте его сразу после загрязнения.
  • Не используйте горячую воду для обработки жирных пятен, поскольку это может закрепить загрязнение.
  • Если пятно большое или устаревшее, перед обработкой его можно замочить в холодной воде на несколько часов.

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