Отстирается даже самое стойкое пятно: хозяйке поделиться действенным лайфхаком для выведения загрязнений
Жирное загрязнение на одежде – это распространенная проблема, с которой сталкивается каждый. К счастью, существует несколько эффективных способов вывести такие пятна в домашних условиях.
Об этом пишет Telegraf.
Сода и соль
Эти два ингредиента являются доступными и эффективными средствами для удаления жирных пятен. Для этого вам понадобится:
- 1 чайная кровать соли
- 1 чайная ложка соды
- 150 мл теплой воды
Смешайте соль, соду и тёплую воду до получения однородной пасты. Нанесите пасту на пятно и оставьте на 30 минут. Затем промойте пятно водой и постирайте одежду как обычно.
Тальк
Тальк – это абсорбент, который поможет поглотить жир. Для этого вам понадобится:
- тальк
Нанесите тальк на пятно толстым слоем и оставьте на несколько часов. Затем сбейте тальк с одежды и постирайте его как обычно.
Крахмал и молоко
Крахмал и молоко – это еще один эффективный способ вывести жирные пятна. Для этого вам понадобится:
- 3-4 столовые ложки картофельного крахмала
- 50 мл молока
Смешайте крахмал и молоко до получения однородной пасты. Нанесите пасту на пятно и оставьте на несколько часов. Затем постирайте одежду как обычно.
Как убрать запах пота из одежды: интересные советы
Мел
Раскрошенный белый мел также поможет вывести жирное загрязнение. Для этого вам понадобится:
- белый мел
Насыпьте мел на пятно и оставьте на несколько часов. Затем постирайте одежду как обычно.
Важные советы
- Чтобы удалить жирное пятно как можно скорее, обработайте его сразу после загрязнения.
- Не используйте горячую воду для обработки жирных пятен, поскольку это может закрепить загрязнение.
- Если пятно большое или устаревшее, перед обработкой его можно замочить в холодной воде на несколько часов.
Напомним, мы уже писали, как вывести кофейные пятна из одежды.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !