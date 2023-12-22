Відпереться навіть найстійкіша пляма: господині поділитись дієвим лайфхаком для виведення забруднень

Жирне забруднення на одязі - це поширена проблема, з якою стикається кожен. На щастя, існує кілька ефективних способів вивести такі плями в домашніх умовах.

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Про це пише Telegraf.

Сода і сіль

Ці два інгредієнти є доступними і ефективними засобами для видалення жирних плям. Для цього вам знадобиться:

1 чайна ложка солі

1 чайна ложка соди

150 мл теплої води

Змішайте сіль, соду і теплу воду до отримання однорідної пасти. Нанесіть пасту на пляму і залиште на 30 хвилин. Потім промийте пляму водою і виперіть одяг як зазвичай.

Тальк

Тальк - це абсорбент, який допоможе поглинути жир. Для цього вам знадобиться:

тальк

Нанесіть тальк на пляму товстим шаром і залиште на кілька годин. Потім збийте тальк з одягу і виперіть його як зазвичай.

Крохмаль і молоко

Крохмаль і молоко - це ще один ефективний спосіб вивести жирні плями. Для цього вам знадобиться:

3-4 столові ложки картопляного крохмалю

50 мл молока

Змішайте крохмаль і молоко до отримання однорідної пасти. Нанесіть пасту на пляму і залиште на кілька годин. Потім виперіть одяг як зазвичай.

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Крейда

Розкришена біла крейда також допоможе вивести жирне забруднення. Для цього вам знадобиться:

біла крейда

Насипте крейду на пляму і залиште на кілька годин. Потім виперіть одяг як зазвичай.

Важливі поради

Щоб видалити жирну пляму якомога швидше, обробіть її відразу після забруднення.

Не використовуйте гарячу воду для обробки жирних плям, оскільки це може закріпити забруднення.

Якщо пляма велика або застаріла, перед обробкою її можна замочити в холодній воді на кілька годин.

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