'Відірвало башту': бійці 77 бригади FPV-дроном влаштували приліт по БМД-4 окупантів (вибухове відео)

Воїни 77 бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ на одному з напрямків фронту завдяки FPV-дрону підірвали російську бойову машину десанту. Після вибуху вона перетворилася на брухт.

Відео ліквідації військової техніки окупантів показало Командування ДШВ. На ньому можна помітити, як безпілотник з вибухівкою атакує БДМ-4 ворога. Аеророзвідка зафіксувала момент прильоту завдяки камері, встановленій на іншому дроні, що спостерігав за "полюванням".

"За допомогою FPV дрону бійці перетворили БМД-4 на купу металу, якій від вибуху відірвало башту", – прокоментували це відео у 77 окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗСУ.

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Довідково: БМД-4 – це російська бойова машина десанту, призначена для транспортування особового складу повітрянодесантних військ.

БМД-4 створена на базі БМД-3 і має ряд удосконалень, зокрема збільшено броньовий захист, зокрема, додана додаткова броня на лобовій частині корпусу і башти.

БМД-4 має максимальну швидкість 70 км/год. Містить нову систему озброєння, що включає 100-мм гармату 2А70, 30-мм гармату 2А72 і 7,62-мм кулемет ПКТМ.

Нагадаємо, під час боїв на Донецькому напрямку бійці 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка влаштували "нічне полювання" на військову техніку російських бойовиків.

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