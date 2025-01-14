Отруєння учнів у ліцеї у Рівному: поліція відкрила кримінальне провадження

У ліцеї Рівного у 72 учнів зафіксували симптоми отруєння, одна дитина була госпіталізована. За інформацією правоохоронців, перші скарги на розлади травлення почали надходити 10 січня близько 12:00.

Учні молодших класів звернулися до інспекторки служби освітньої безпеки, яка повідомила про це медсестру. Постраждалих дітей оглянули, надали їм першу допомогу, після чого разом із батьками вони залишили навчальний заклад. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Рівненській області.

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Станом на 13 січня симптоми отруєння виявили у понад 70 школярів.

У коментарі для "УП. Життя" представники відділу комунікації ГУ НП Рівненської області зазначили, що у ліцеї триває перевірка, яка має встановити всі обставини та причини інциденту.

"До розслідування залучені відповідні служби, включаючи Рівненський обласний центр контролю профілактики та хвороб", – повідомили у поліції.

У зв’язку з інцидентом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за порушення санітарних норм і правил щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Після завершення перевірки буде вирішено питання про притягнення винних до відповідальності. Згідно з законодавством, порушення цієї статті може каратися штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

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