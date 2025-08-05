Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7: прогноз геомагнітної активності на 6 серпня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск. Це може викликати в деяких людей головний біль, втому та підвищений рівень стресу.

Згідно з прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, геомагнітна активність найближчими днями залишатиметься на помірному рівні. Її вимірюють за К-індексом, шкала якого коливається від 0 до 9. Показники вище 5 свідчать про сильні бурі.

У середу, 6 серпня, К-індекс становитиме 2,7, що знову вказує на незначну бурю. Слід враховувати, що такі прогнози оновлюються щотричі на добу, тому важливо стежити за останніми даними.

Магнітні бурі виникають унаслідок потужних спалахів на Сонці, які супроводжуються викидом заряджених частинок. Досягнувши магнітосфери Землі, ці частинки викликають збурення, які й називають магнітними бурями. Найпотужніші з них (К-індекс 7–8) можуть призводити не лише до фізичного дискомфорту, а й до збоїв у роботі зв’язку, супутників і електроніки. Іноді в такі періоди з’являються полярні сяйва.

Читайте також: Потужне сонячне виверження налякало вчених: Землю може накрити геомагнітний шторм (фото)

Для чутливих до змін магнітного поля людей такі періоди можуть супроводжуватись погіршенням самопочуття. Медичних засобів, які повністю нейтралізують дію бур, не існує, проте дотримання простих порад допоможе полегшити симптоми.

Рекомендується нормалізувати режим сну і харчування, відмовитися від важкої їжі, алкоголю та надмірної кількості кави. Корисними будуть трав’яні чаї, достатня кількість води, помірні фізичні навантаження та прогулянки на свіжому повітрі. Варто уникати перевтоми, конфліктів і стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями слід бути особливо уважними до свого стану, мати під рукою необхідні ліки, а також не нехтувати відпочинком.

Контрастний душ зранку допоможе зібратися з силами, а тепла ванна ввечері – зняти напругу й покращити сон.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!